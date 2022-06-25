FT: предприниматели и IT-специалисты из России переезжают в Южную Америку

Financial Times пишет, что все больше россиян выбирают Южную Америку из-за западных санкций, мягких правил въезда и неопределенности. Большинство переехавших так называемые «цифровые кочевники» — предприниматели, IT-специалисты.

Россиянам не требуется виза в Мексику и все 12 стран Южной Америки. По некоторым оценкам, с начала боев в Украине на континент перебрались сотни россиян. Это IT-специалисты, инженеры, врачи, строители.

По словам владельца стартапа в области электронной коммерции Максим Артюшенко, чаще всего в Латинскую Америку переезжают предприниматели, бизнес которых только начал выходит на мировой уровень. В России они столкнулись с большими проблемами из-за санкций. Сейчас на континенте уже, фактически, образовался российский технологический хаб.

По словам управляющего инвестиционной компанией в Дубае Алексея Соловьева, с начала марта к нему обратились 40 российских предпринимателей. Они планировали перевести бизнес в Южную Америку. Он подчеркнул, что запросы поступили не предварительные, а от устойчивых компаний.

«Ведомости» пишут, что по данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в марте Россию покинули до 70 тыс. IT-специалистов, а в апреле уехали еще около 100 тыс. человек.

В Госдуме предлагают новые меры, чтобы оставить таких инженеров в стране: упрощенное получение гражданства, обсуждались льготная ипотека, отсрочка от армии. Но, как сообщил 21 июня замглавы МВД России Игорь Зубов, в стране началась острая нехватка IT-специалистов. Дефицит кадров возник из-за санкций, в отрасли не хватает около 170 тыс. работников такого профиля.