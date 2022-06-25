Джонсон: из-за давления Украина может заключить плохой мир

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в интервью Reuters сказал, что опасается «плохого мира» для Украины. Страна может пойти на это из-за давлением мирового сообщества.

По словам Джонсона, Украина может пойти на мирное соглашение с Россией, которое не отвечало бы ее интересам, из-за экономических последствий для Европы.

«Слишком много стран говорят, что это Европейская война, которая не нужна, поэтому давление будет расти, чтобы подтолкнуть — может быть, принудить — украинцев к плохому миру,» — сказал он во время интервью в столице Руанды Кигали. Здесь проходит саммит Содружества.

Джонсон сказал, что последствия того, что президент России Владимир Путин сможет добиться своего в Украине, будут опасны для международной безопасности и «долгосрочной экономической катастрофы».