Альфред Кох о войне: «Проиграли все»

В связи с четырехмесячным «юбилеем» этой войны сейчас все издания предлагают каждое свою бухгалтерию кто что выиграл и что проиграл в этой войне. У кого над кем есть преимущество, и как оно будет реализовано.

А я, честно сказать, вообще не вижу здесь никакого бенефициара. Мне кажется проиграли все. И Украина, которая потеряла тысячи людей убитыми и раненными, получила огромные разрушения своих городов и сел, ее ВВП потерял 35%, и примерно столько же ее населения стали беженцами.

И Россия, которая тоже потеряла тысячи солдат убитыми и раненными, потеряла 15% своего ВВП, оказалась в полной изоляции от Запада и вообще – напрочь уничтожила свою репутацию не только потому, что все теперь считают россиян мародерами и убийцами, но и в сугубо практическом смысле: как страна, которой можно доверять и с которой можно иметь дело.

Потерял и Запад, который еще не выйдя из ковидной рецессии вынужден теперь входить в новый кризис в связи с топливной войной, которую навязала ему Россия.

Потерял и Восток, который вынужден теперь тоже с опаской относится к сотрудничеству с маловменяемым российским руководством и даже кое-где сворачивать торговлю с Россией, чтобы избежать вторичных санкций.

Разве может быть компенсацией всего того горя, которое принесла война статус кандидата в члены ЕС? Нет, конечно. И все это прекрасно понимают. Эта та ложка меда, которая не может изменить ничего попав в бочку дегтя...

А уж про Россию я и не говорю: геополитические и псевдоисторические бредни, которыми одержим российский фюрер, не реализованы и на 10%, а он уже потерял половину армии и все свои элитные части.

И я сколько не задумываюсь об этих его бесконечных экскурсах в историю, я никак не возьму в толк: о чем он все время талдычит?

Вот тут Богдан Хмельницкий пошел туда, Петр Первый – сюда, Екатерина Великая разделила Польшу, Потемкин завоевал Таврию... А там еще есть «сакральный» Крым с которого «все началось»... Все эти всхлипы: «Как же вы не понимаете? Тут же вот так проходила граница в 16 веке, а не этак...»

Какое это все тысячелетнее окаменевшее дерьмо имеет значение теперь? Какой Владимир Красно Солнышко или кто там еще?

Вот смотри: договор. Вот смотри: твоя подпись. Вот смотри: признаю границы. Вот смотри: не имею никаких претензий. Это чья подпись? Твоя? Твоя! Ты читал, что подписываешь? Читал. Где были все эти мазепы с рюриками когда ты это подписывал? А? Ты был пьяный? Нет! Какого черта ты сейчас городишь? Что ты нас всех за дураков держишь?

Подписал – значит все эти твои исторические штудии – для разговоров на пенсии, в доме престарелых, за домино. А сейчас будь любезен исполнять.

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