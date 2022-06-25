Медведев: Молдова идет по украинскому сценарию

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал свои соображения по поводу вступления Молдовы в ЕС. По его мнению, новый статус кандидата в Евросоюз необходим для того, чтобы страну захватила Румыния. Но нужно иметь в виду, что в Приднестровье проживает 220 тысяч граждан России, пригрозил Медведев.

По мнению Медведева, процесс вступления в ЕС затянется на годы. Но есть способ быстрее.

«Поэтому гораздо более актуальным становится другой способ получения членства в Евросоюзе: создание новой Великой Румынии (Romania Mare). Румынские политики давно водят политические хороводы вокруг Молдавии»,‎ — рассуждает Медведев.

Он в очередной раз повторил тезисы о запрещении России считать украинский народ близким, провокацию украинского конфликта. Чиновники в Бухаресте «науськаны брюссельскими «интеграторами»»‎, добавил Медведев. И им не дает покоя «похороненный Красной армией в годы Великой Отечественной войны проект Великой Румынии»‎.

«В последнее время они открыто наращивают разноформатные усилия по «легальному» поглощению Молдавии. Причём со стороны Бухареста речь идет даже не об объединении «братских народов» в какое-то государственно-подобное образование. Румынские власти высокомерно воспринимают междуречье Днестра и Прута как свою «временно отколовшуюся» провинцию»‎, — сказал Медведев, добавив, что в Приднестровье против Румынии.

«Девальвация»‎ молдавской государственности проходит по украинским лекалам — во главу угла ставится ненависть к нашей стране»‎, — аргументирует зампред Совбеза.

Он также рассуждает о несогласии народа Молдовы на интеграцию с Румынией, обвиняет президента Молдовы Майю Санду чуть ли не в измене Родине, хотя, конечно, «она действует по рецептам европейских и заокеанских кураторов»‎ и «пытается угодить своим новым хозяевам»‎.

«И последний штрих о Romania Mare. Если начнётся серьёзная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией, следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 тысяч граждан России»,‎ — подытожил Медведев.