Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал свои соображения по поводу вступления Молдовы в ЕС. По его мнению, новый статус кандидата в Евросоюз необходим для того, чтобы страну захватила Румыния. Но нужно иметь в виду, что в Приднестровье проживает 220 тысяч граждан России, пригрозил Медведев.
По мнению Медведева, процесс вступления в ЕС затянется на годы. Но есть способ быстрее.
«Поэтому гораздо более актуальным становится другой способ получения членства в Евросоюзе: создание новой Великой Румынии (Romania Mare). Румынские политики давно водят политические хороводы вокруг Молдавии», — рассуждает Медведев.
Он в очередной раз повторил тезисы о запрещении России считать украинский народ близким, провокацию украинского конфликта. Чиновники в Бухаресте «науськаны брюссельскими «интеграторами»», добавил Медведев. И им не дает покоя «похороненный Красной армией в годы Великой Отечественной войны проект Великой Румынии».
«В последнее время они открыто наращивают разноформатные усилия по «легальному» поглощению Молдавии. Причём со стороны Бухареста речь идет даже не об объединении «братских народов» в какое-то государственно-подобное образование. Румынские власти высокомерно воспринимают междуречье Днестра и Прута как свою «временно отколовшуюся» провинцию», — сказал Медведев, добавив, что в Приднестровье против Румынии.
«Девальвация» молдавской государственности проходит по украинским лекалам — во главу угла ставится ненависть к нашей стране», — аргументирует зампред Совбеза.
Он также рассуждает о несогласии народа Молдовы на интеграцию с Румынией, обвиняет президента Молдовы Майю Санду чуть ли не в измене Родине, хотя, конечно, «она действует по рецептам европейских и заокеанских кураторов» и «пытается угодить своим новым хозяевам».
«И последний штрих о Romania Mare. Если начнётся серьёзная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией, следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 тысяч граждан России», — подытожил Медведев.