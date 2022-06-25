Авиаудар по Украине российская авиация нанесла из Беларуси

Российские войска с территории Беларуси сегодня ночью обстреляли несколько городов Украины. Издание «Вот Так»‎ сообщило об этом со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, в «Настоящее время»‎* сослались на мэра города Житомир. Аналитики из Института изучения войны не раз говорили об использовании территории Беларуси для российских войск, но они считают, что президент страны Александр Лукашенко на это не пойдет.

Массированный удар был в ночь на 25 июня. Шесть российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 выпустили по целям на украинской территории 12 крылатых ракет Х-22. Ранее такие бомбардировщики использовались только в акватории Черного и Азовского морей.

Они вылетали из Калужской области, потом входили в белорусское воздушное пространство. Удары нанесли по Киевской, Черниговской и Сумской областям. Бомбардировка велась с территории Беларуси, чтобы не сбили самолеты.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что ночью по городу выпустили 24 ракеты. Удар пришелся на военные объекты вокруг города. Ракеты были запущены с самолетов, находившихся над территорией Беларуси.

Об обстрелах со стороны России также сообщили главы Львовской, Черниговской, Днепропетровской и Хмельницкой областей.

В Институте изучения войны отмечают, что Беларусь напрямую не участвует в боях в Украине, несмотря на учения возле границы и мобилизацию. По мнению аналитиков, Лукашенко не пойдет на такие риски, которые серьезно навредят ему. Кроме того, сомнения вызывает эффективность белорусской армии. Скорее всего, в частности, учения, нужны для устрашения Украины, заключили аналитики.





*«Настоящее время» Минюст России признал «иностранным агентом».

