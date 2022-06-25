В России возбуждено 66 уголовных дел о «фейках» про армию

По данным ОВД-инфо*, в России стремительно растет преследование по статьям о «фейках» про армию. С начала боев в Украине только пять дней прошли без задержаний. Бои идут 122-й день.

Уголовных дел по этой новым статьям о дискредитации армии заведено 66. Еще 107 человек преследуют за антивоенную позицию по другим статьям.

По административной статье 20.3.3 КоАП РФ возбуждено 2457 административных дел. К административной ответственности привлечено 1781 человек. Сумма штрафов составила почти 28 млн рублей.

Правозащитники отмечают, что положительная юридическая практика есть, но она не велика.

Фото: движение «Весна»

*ОВД-инфо Минюст России признал иностранным агентом