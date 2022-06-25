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#Новости

В России возбуждено 66 уголовных дел о «фейках» про армию

25.06.2022

Административных дел возбуждено больше 2,4 тысяч

По данным ОВД-инфо*, в России стремительно растет преследование по статьям о «фейках» про армию. С начала боев в Украине только пять дней прошли без задержаний. Бои идут 122-й день. 

Уголовных дел по этой новым статьям о дискредитации армии заведено 66. Еще 107 человек преследуют за антивоенную позицию по другим статьям. 

По административной статье 20.3.3 КоАП РФ возбуждено 2457 административных дел. К административной ответственности привлечено 1781 человек. Сумма штрафов составила почти 28 млн рублей. 

Правозащитники отмечают, что положительная юридическая практика есть, но она не велика. 


Фото: движение «Весна»

*ОВД-инфо Минюст России признал иностранным агентом 



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