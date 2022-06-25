Политолог Иван Преображенский: В Германии тоже «все сложно».

Пока немецкие власти обсуждали как «все сложно», Кремль создал в ФРГ своего «уполномоченного по защите прав русских».

Член партии АдГ («Альтернатива для Германии») Евгений Шмидт стал уполномоченным по правам русских в стране, чтобы бороться с дискриминацией и изоляцией русскоязычных сограждан, говорится на странице политика в соцсетях.

Шмидта объявила «правозащитником» во вторник на своем заседании фракция «Альтернатива для Германии» в Бундестаге. К уполномоченному можно будет обращаться в случаях дискриминации и нарушения прав, «с целью улучшения и усиления поддержки русскоязычных граждан вплоть до оказания юридической помощи», отмечается в сообщении на странице политика.

Депутат Бундестага Шмидт стал также соучредителем НКО по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

«Сегодня мы основали общественную организацию. Какова причина её создания? С началом конфликта на Украине русскоязычные сограждане стали жертвами издевательств, домогательств, угроз, нападений или физического насилия. Германия - правовое государство, мы не допустим, чтобы эта дискриминация стала нормой в нашей стране», – отметил один из соучредителей новой организации, экс-депутат Бундестага от партии АдГ Ульрих Ойме в коллективном видео учредителей НКО, записанном в день ее регистрации.

Ранее сообщалось, что Шмидт родился в Усть-Каменогорске и жил в Казахстане до 1999 года, когда переехал в Германию по программе поздних переселенцев для русских немцев.

Так бывает, когда власти стран не оказывают достаточной поддержки антипутински настроенным россиянам и, тем самым, помогают агентам влияния Кремля перехватить инициативу. Эта, простите за резкость, тормознутость, характерна не только для Германии. Но только в ФРГ до 4 млн русскоязычных.

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