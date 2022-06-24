121-й день боев

«Новая газета. Европа» сообщила, что добровольческое националистическое подразделение «Русич», воюющее в Донбассе, рекомендовало бойцам избавляться от свидетелей того, как они «тупят» и «косячат». Рекомендация появилась в телеграм-канале группировки. Моментов, когда люди «тупят» во время «спецоперации» и это приводит к трагическим последствиям куча, говорится в сообщении.

«Если вы накосячили, то постарайтесь, чтоб не оставалось свидетелей из числа местных», — добавили в канале.

Помимо этого наемников просят не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Viber, не брать еду у местных, закрывать лицо, шифровать номера в телефонной книжке. Разговоры с сим карт перехватывает украинская сторона, поэтому говорить советуют по минимуму.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные оставили Северодонецк. Как пишет BBC, по мнению международных экспертов, ВСУ в Северодонецке выполнили свои задачи и их отступление нельзя назвать поражением. Северодонецк российские войска обстреливают четыре месяца. Разрушено и повреждено 90% зданий. В городе остается около 7-8 тыс. жителей.

Журналисты также сообщают, что украинская армия может покинуть Лисичанск. Здесь остается 10 тыс. мирных жителей. До начала боев в этих городах проживало до 100 тыс. человек. По словам главы муниципалитета Горское Алексея Бабченко, на утро пятницы весь район к югу от Лисичанска «полностью оккупирован» Россией.

Выход из Северодонецка займет некоторое время. По словам Гайдая, не исключено и отступлении из Лисичанска, чтобы избежать окружения. New York Times со ссылкой на одного из украинских военных сообщает, что приказ об отступлении из города может поступить в любой момент.

В Минобороны Украины не стало комментировать эти маневры. Однако анонимный источник в Пентагоне сообщил, что отход из Северодонецка улучшит положение украинских войск.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил обсуждение возвращения к границам «до 24 февраля». Как пишет «Коммерсант», подобные вопросы должны обсуждаться в формате президентских переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Раскрывать условия Киева со своей стороны Кулеба счел неразумным. Глава МИД добавил, что Украина продолжит защищать свою территорию, несмотря на то, что российская армия превосходит ВСУ.

От мирных переговоров делегация Киева не отказывалась и готова к ним в любой момент, сообщил Кулеба. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вчера говорил, что Россия намерена возобновить переговоры с Украиной, исходя из ситуации «на земле». Мешают Киеву проводить переговоры «англосаксы», уверен дипломат.

ВВС подтвердили гибель 4010 российских военных в Украине. Минобороны сообщало о потерях второй и последний раз 25 марта — тогда погибшими признали 1351 человек. В последние недели большинство погибших — добровольцы. В неделю приходит до 30-40 сообщений о погибших.

С начала войны в Украине погибло 4634 мирных жителей, 8 млн были вынуждены покинуть страну, сообщила 22 июня ООН. Ранения получили 5769 человек. Детей среди погибших 320, среди раненых — 478

Разведка Британии рассказала о пленном российском пилоте. Как объявили украинские военные, штурмовик Су-25 сбили 17 июня.

Пилот рассказал в плену, что он бывший майор ВВС России, который устроился на работу в ЧВК «Вагнера» и совершил несколько боевых вылетов во время конфликта. Использование отставных сотрудников в качестве наемников для выполнения задач указывает на то, что российские ВВС, вероятно, изо всех сил пытаются поддержать боеспособность соединений достаточным количеством экипажей.

Сообщается также, что при выполнении своих миссий российский пилот использовал коммерческие устройства GPS, а не российское военное навигационное оборудование. Это может говорить о том, что самолеты «Вагнера» — это более старые модели Су-25, а российские ВВС не обеспечивают наемников современным оборудованием.

Институт изучения войны (ISW) пишет, что в Беларуси продолжаются мобилизационные учения в Гомельской области до 1 июля. Но это вряд ли будет подготовкой к непосредственному участию страны в боях. Скорее всего, цель этих учений — показать угрозу Украине. Президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, не может позволить себе внутренние последствия вовлечения его ограниченных военных ресурсов битву за границей.

Российские силы добились значительных успехов в районе Северодонецк-Лисичанск. Но, по оценкам ISW, потеря Северодонецка и Лисичанска не станет важным поворотным моментом. Украинским военным удалось ослабить ресурсы российских войск.

Российские наступательные операции, скорее всего, приостановятся в ближайшие недели, независимо от того, захватят ли российские войска район Северодонецк-Лисичанск. Это может дать украинским силам возможность начать осторожные контрнаступления.