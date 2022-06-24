BBC: в Украине погибли 4010 российских военных

Журналисты ВВС установили имена 4010 погибших в Украине российских военных. Информацию они собрали из открытых данных.

По полученным данным удается анализировать те процессы, которые происходят в российской армии. Стремительно растет число погибших добровольцев: в неделю появляются сообщения о 30-40 погибших.

Помимо этого около 20% смертей среди людей от 50 лет и старше. Как было установлено раньше, около 17% погибших — офицеры. Это связывают с системой командования в армии России: офицеры в бою берут на себя много функций, которые западные армии передают сержантам.

Серьезные потери среди летчиков. Британская разведка сообщала, что подготовка летного состава была больше номинальной, чтобы произвести впечатление на высокопоставленное начальство.

Среди подразделений ВДВ около 20% установленных погибших, 19% служили в мотострелковых войсках.

Региональные власти не всегда говорят о погибших. На кладбищах обнаружены могилы солдат, о смерти которых не сообщали. Такие факты подтверждаются в 30-100% случаев среди найденных имен.

Минобороны второй и последний раз сообщало о погибших 25 марта — погибли по официальным данным 1 351 человек

