Молдова присоединится к санкциям против России

Вчера Молдова и Украина получили статус кандидатов в ЕС. Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу сегодня завил, что это обязывает страну присоединиться к санкциям против Москвы. Какие именно ограничения поддержит Молдова, пока не уточняется, пишет «Коммерсант».

Гросу добавил, что Молдова хочет иметь хорошие отношения с Россией, но только на условиях взаимного уважения. Санкции, сказал председатель парламента, направлены в первую очередь на то, чтобы остановить бои в Украине.

«Мы будем солидарны с ЕС, наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности. Конечно, мы присоединимся к новым санкциям. Они предназначены для того, чтобы остановить военные действия. Мы хотим всеми дипломатическими методами содействовать этому»,— сказал Гросу.

ЕС принял шесть пакетов санкций против России после 24 февраля 2022 года. В них вошли отключение нескольких банков от SWIFT, ограничения на покупку угля, нефти (поэтапные), некоторых товаров, поставки техники и технологий, персональные санкции против российских чиновников и военных, в том числе из бригады, которую называют виновной в преступлениях против мирных граждан в Буче.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков о новом статусе для Молдовы и Украины говорил, что это не должно приносить проблемы России и приводить к дальнейшему осложнению отношений с Европой. По его словам, отношения между Россией и ЕС «очень сложно дальше испортить, они и так уже изрядно подпорчены».