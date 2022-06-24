Путин: отношения с Китаем стали лучше, чем когда-либо

В четверг на саммите БРИКС Китай раскритиковал злоупотребление санкциями. По мнению лидера страны Си Цзиньпина, страны БРИКС должны развивать более тесное сотрудничество. Президент России Владимир Путин во врем саммита снова говорил о том, что мировой кризис спровоцировали страны Запада, пишет Reuters.

Китай призвал Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку взять на себя ответственность, связанную с их экономическим влиянием. Он считает, что они должны отстаивать подлинно многонациональную международную систему мира, противодействовать «односторонним санкциям и злоупотреблению ими».

Во время саммита Путин также призвал развивать сотрудничество. Запад, по его мнению, разжигает кризис, и обстановка в мире сложилась «из-за необдуманных и корыстных действий отдельных государств».

Но самое важное: по мнению Путина отношения с Китаем являются лучшими, какими они когда-либо были. Стратегическое партнерство с Китаем, по словам российского президента, должно быть направлено на противодействие влиянию США.

Риторика США в отношении Китая ужесточилась после нескольких учений возле Тайваня. Последнему США обещали в том числе военную помощь, если это будет необходимо. Вместе с Китаем учения в этом регионе проводили и российские военные.