Историк Николай Власов: Когда Германия проиграла войну?

Когда Германия проиграла войну против Советского Союза? Нет-нет, я не про известную праздничную дату. Я про момент, когда это поражение стало неизбежным.

Я не специалист по истории Второй мировой, но думаю, что мы можем назвать этот момент очень точно. 22 июня, ровно в четыре часа. В тот самый момент, когда первые немецкие солдаты перешли границу, Третий рейх проиграл войну.

Да, впереди у гитлеровцев было много успехов. Да, были стремительные прорывы и огромные котлы. Были долгие вереницы пленных, тянувшиеся по пыльным дорогам на запад. Были оккупированные деревни и города. Да, немецкие офицеры смотрели в бинокль на башни Кремля, стояли на берегу Волги у Сталинграда, поднимали свои флаги на кавказских вершинах. Но все эти «утерянные победы» никак не меняли одного – конечного итога. Они могли оттягивать этот итог, могли увеличивать общую цену, причем с обеих сторон. Но изменить ход истории они были бессильны.

Агрессор потерпел поражение в момент начала агрессии.

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