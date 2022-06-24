Лавров: ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией

«Интерфакс» рассказал, что на пресс-конференции в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о том, что Евросоюз вместе с НАТО собирают коалицию для борьбы, а по большому счету, для войны против России.

Он снова говорил о русофобии в ЕС. По его словам, у России «мало иллюзий», что это «каким-то образом рассосется» в будущем. Европейцев он сравнил с Гитлером.

«Но это путь, который европейцы выбрали. Путь, который, к сожалению, напоминает, когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную, если не бОльшую часть европейских стран, для борьбы против Советского Союза», — сказал Лавров. — «Вот сейчас также, в том числе, и Евросоюз вместе с НАТО собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Российской Федерацией. Будем на все это смотреть очень внимательно».