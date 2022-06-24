Два военкомата подожгли сегодня в России

Telegram-канал Baza сообщил о поджогах военкоматов в Белгороде и Перми. Поджигатели бросили в здание «коктейли Молотова» и скрылись.

Происшествие в Белгороде было сегодня ночью. Две бутылки с зажигательной смесью попали в окно, от чего загорелся стол. Пожар потушили за несколько минут.

В Перми в здание военкомата бросили как минимум четыре бутылки.

Всего с начала боев в Украине было около 20 попыток или поджогов военкоматов, отделений полиции или зданий ФСБ. Нападения были совершены в Подмосковье, Крыму, Тульской области, Приморском крае и других регионах России.

Фото: Baza