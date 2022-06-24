Дело против пятого российского военного начали слушать в Чернигове

В Украине начался суд над пятым российским военным. Сегодня прошли подготовительные слушания, 30 июня состоится слушание по существу. Дело рассматривает Деснянский райсуд Чернигова, пишет «Грати».

Обвиняемый — танкист Михаил Куликов. По версии следствия, он виновен в обстреле жилого дома на окраине города.

Его батальон перешел границу с Украиной 24 февраля из Беларуси. Танкисты должны были захватить аэропорт и Черниговскую область. Танк Куликова 26 февраля шел по улице Кольцевой в сторону аэродрома. По дороге он выстрелил в многоэтажку. Разрушены две квартиры на 9 и 10 этаже, а также техническое помещение. Людей в них не было.

Защита настаивает на том, что Куликов выполнил приказ командира батальона майора Леонида Щеткина. Щеткина и Куликова взяли в плен 26 февраля, их танк был подбит. Командира позже обменяли.

Вчера начался суд над Михаилом Романовым, которого обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. В селе Богдановка он убил мирного жителя, а потом изнасиловал его жену. Всего трое российских солдат получили сроки в Украине по аналогичным обвинениям. Вадима Шишимарина приговорили к пожизненному сроку за убийство мирного жителя в Сумской области, он подал апелляцию. Александр Иванов и Александр Бобыкин получили по 11,5 лет колонии. Суд установил, что они участвовали в обстреле Харьковской области.