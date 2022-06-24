В «Ельцин-Центре» ищут экстремизм

В Екатеринбурге в «Ельцин-Центре» проходит проверка из-за распространения экстремистской литературы, пишет «Коммерсант-Урал». Издания изъяли вчера в офисе регионального «Мемориала»*.

В пресс-службе «Ельцин-Центра» изданию «Вот Так» рассказали, что о проверке им ничего не известно, а информацию об этом назвали вбросом. По словам пресс-секретаря, конференция идет по плану, проходят выступления докладчиков.

О проверке сообщили и другие СМИ. ТАСС и «Интерфакс» пишут, что о проверке узнали из своих источников.

В «Ельцин-Центре» проходит конференция «История сталинизма». На входе в Центр вчера задержали руководителя уральского «Мемориала»* Анатолия Свечникова. Его доставили в офис правозащитной организации и провели обыск — изъяли технику и литературу, показавшуюся силовикам экстремистской. Теперь по этому поводу обыск проходит в «Ельцин- Центре».

Поводом для обысков стал анонимный донос, защита планирует оспаривать обыски.





*«Мемориал» Минюст России признал «иностранным агентом».