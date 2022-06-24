В Херсоне погиб сотрудничавший с Россией чиновник

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В администрации Херсонской области прокомментировали убийство сотрудника Дмитрия Савлученко.

По словам Кирилла Стремоусова, Савлученко всегда отстаивал интересы русских жителей Херсонщины. Политикой он не занимался, и в боях не участвовал. Ответственность за взрыв он возложил на Украину. Стремоусов в очередной раз сказал, что Херсонская область станет частью России, «а память всех людей, которые боролись за воссоединение с Родной, будет увековечена».

«Это подлый теракт. Однако угрозы, которые летят в наш адрес, не сломят меня и моих товарищей. И что бы там ни было, даже после нас здесь будет Россия. В отличие от Украины, мы не будем совершать теракты, убивать людей. Мы будем жить на нашей русской земле. Угрозой смерти нас не запугать. Это выбор между страхом и любовью. Выбор, который мы делаем прямо сейчас», — подчеркнул Стремоусов.

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Как пишет РИА Новости, в Херсоне погиб руководитель управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Когда он сел в машину, произошел взрыв.

Власти администрации квалифицировали это как теракт. Замглавы Херсона Кирилл Стремоусов сообщил, что машину Савлученко подорвали, когда он сел в нее.

Это не первый взрыв в контролируемой Россией Херсонской области. Покушение было совершено на главу Чернобаевки 22 июня.