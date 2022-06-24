ПАСЕ призвала Россию извиниться перед родственниками жертв рейса МН17

В четверг депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию о том, что Россия ответственна за сбитый ракетой «Бук» Boeing-777 рейса МН17. Они также обвинили страну в нежелании сотрудничать в расследовании, призвали извиниться перед родственниками и друзьями жертв, пишет DW*.

Самолет рейса МН17 «Малазийских авиалиний» сбили из ракеты «Бук» 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

В Правовом комитете ПАСЕ располагают доказательствами того, что самолет сбили ракетой, «предоставленной пророссийским вооруженным формированиям российскими военными». Депутаты отметили, что Ассамблея поражена «неспособностью российских властей добросовестно сотрудничать с Советом безопасности Нидерландов и Международной следственной группой» по делу МН17.

Кроме того, ПАСЕ заявила, что России распространила дезинформацию о катастрофе, противоречивые версии событий, «цель которых была умышленно запутать следствие». Следствие заявило, что были навязаны и фейки: манипулированные радиолокационные и спутниковые данные. Но российская версия о том, что якобы украинский истребитель СУ-25 или МиГ-29 сбил самолет рейса MH17, были полностью опровергнуты, как и версия, что самолет якобы сбила ракета украинского «Бука» с подконтрольной Украине территории.

Россию также призвали извиниться перед родственниками погибших и начать сотрудничать со следствием. Родственникам и друзьям пришлось терпеть дополнительные страдания из-за неуважительного обращения пророссийских сепаратистов, контролировавших место катастрофы, с телами жертв.

Дело против России рассматривает ЕСПЧ и Международный суд ООН. В ПАСЕ уверены, что они «своевременно и независимо примут решение о возможной ответственности государства Российская Федерация» за гибель МН17. Дополнительные данные простят предоставить США и НАТО.

*DW в России внесена в реестр «иностранных агентов».

Фото: dpa