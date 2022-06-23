120-й день боев

Reuters сообщает, что в ближайшие несколько месяцев наступление России в Украине замедлится, поскольку ее армия истощает свои ресурсы. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил об этом группе европейских газет.

«Наша военная разведывательная служба считает, что в ближайшие несколько месяцев Россия может прийти к точке, в которой больше не будет движения вперед, потому что она исчерпала свои ресурсы. Тогда мы должны помочь украинцам переломить динамику. Я буду аргументировать это на саммите G7», — сказал Джонсон.

В первую очередь поддержка должны быть техникой и вооружением, считает британский премьер. На вопрос, как будет выглядеть победа Украины или поражение Путина, Джонсон сказал, что хорошо бы «восстановить статус-кво, который был до 24 февраля.

Bellingcat* сообщила, что Росси привлекает в Украину группы нерегулярных войск и боевиков, которые действуют вместе с российскими военными в Харьковской области.

В штурме Попасной участвовали бойцы ЧВК «Вагнер», группа «Борей» публикует сообщения о своем участии в наступлении на Донбассе. Казачий отряд «Дон» действовал на Изюмском направлении в южной части Харьковской области.

Исследователи нашли и другие кадры и свидетельства в соцсетях от неофициальных боевых групп о присутствии в Украине. Часть из них находилась в стране с 2014 года.

Журналисты отмечают и скрытую мобилизацию в России, чтобы решить свои проблемы с людскими ресурсами. Учитывая этот контекст, призыв нерегулярных бойцов может иметь некоторый тактический смысл.

По мнению политолога Павла Лузина, российские власти используют наемников не только как «пушечное мясо», но и как инструмент предотвращения политических угроз в самой России. Сами группы связаны с разными правоохранительными органами.

«Наемники позволяют российским властям ограничить потери среди регулярных войск и сил. Более того, власти заинтересованы в больших потерях среди наемников, потому что оставшиеся в живых будут представлять внутреннюю угрозу для Кремля», — продолжил Лузин.

Bellingcat* изучили посты в соцсетях некоторых групп. Например, «Союз добровольцев Донбасса» часто буквально хвастается своими «успехами». Группой руководит бывший премьер-министр ДНР и депутат Госдумы от ЕР Александр Бородай. В составе СДД действует несколько батальонов. Часть из них участвовала в боях в Харьковской области.

Лузин добавил, что наемники мешают вооруженным силам повышать популярность и политический вес военных внутри России. «Неизвестные» солдаты и добровольцы выгоднее для Кремля.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что Анкара расследует обвинения о вывозе в Турцию украденного украинского зерна.

Однако по его словам, пока украденных партий не обнаружили, сообщает Reuters.

Украинская сторона завила, что Турция была среди стран-покупателей украденного в Украине зерна. Росси все подобные обвинения отвергает.

Турция 22 июня сообщала, что е торговый корабль стал первым иностранным судном, вышедшим из Мариуполя. Это произошло через несколько часов после переговоров с Москвой, в том числе о продовольственном кризисе и проблемах с поставками зерна на мировые рынки.

Институт изучения войны сообщает, что российские ПВО ослабили работу украинских беспилотников. Они были ключевым украинским потенциалом в войне.

По данным аналитиков, украинские силы сократили воздушные операции до 20–30 самолето-вылетов в день и столкнулись с нехваткой самолетов для действующих пилотов. Российские силы, вероятно, отдают приоритет развертыванию средств ПВО на востоке Украины, чтобы свести на нет украинские операции и защитить артиллерийские системы для наступления. Украинская авиация успешно работает в Херсонской области.

В ISW сообщают о скрытой мобилизации в России. Но она дает ограниченное количество пополнений и негативно влияет на моральный дух и дисциплину принудительно мобилизованного персонала. По данным СБУ, мобилизацию проводят и в ЛНР. В Луганске были устроены утечки газа в многоквартирных домах, чтобы вывести на улицу мужчин, скрывающихся от службы в армии.

На фронтах российские войска продолжали наступление южнее Лисичанска и, вероятно, в ближайшие дни достигнут города. Наступление идет и в направлении Славянска, где российская армия добилась значительных успехов.

Незначительные успехи есть в Николаевской области. На юге российские войска в оборонительной позиции.

Разведка Британии пишет, что с 19 июня российские силы продвинулись более чем на 5 км к южной части Лисичанска. Некоторые украинские части отошли, чтобы не попасть в окружение. Улучшение показателей России в этом секторе, вероятно, является результатом недавнего усиления подразделения и сильной концентрации огня.

Российские силы оказывают все большее давление на Лисичанско-Северодонецкий котел своим медленным продвижением по окраинам застроенной территории. Однако его усилия по достижению более глубокого окружения для захвата западной части Донецкой области остаются безуспешными.





*Bellingcat Минюст России признал иностранным агентом