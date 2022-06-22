Во время учений Россия имитировала ракетные удары по Эстонии

Канцлер Минобороны Эстонии Кусти Салм сказал в интервью финскому изданию Iltalehti, что во время военных учений Россия имитировала ракетные удары по территории Эстонии.

Российские вертолеты несколько раз нарушили воздушное пространство страны 18 июня, один вертолет пробыл там больше двух минут. В связи с этим 21 июня в МИД вызвали посла России: Эстония выразила протест в связи с нарушением воздушного пространства. В Минобороны сообщили, что это произошло возле пограничного пункта Койдула.

Салм сказал, что случайно вертолеты не могут нарушить воздушное пространство несколько раз, поэтому он считает, что это было сделано намеренно. По его оценке, Россия не считает Эстонию достойной независимости, о чем говорят их последние коммуникации.