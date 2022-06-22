Иноагентам расширили список ограничений

Госдуме рекомендовали одобрить во втором чтении закон об иностранных агентах. Комитет по безопасности и противодействию коррупции из 74 поступивших поправок рекомендовал принять 14. Остальные парламентарии посчитали «не соответствующими целям обсуждаемого законопроекта», а сам документ назвали «более чем либеральным».

По словам председателя комитета Василия Пискарева, поправки поддержало деловое сообщество, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Опора России» и «Деловая Россия».

В принятых поправках уточнили список лиц, которых не могут признать иноагентами. В него включили объединения работодателей и торгово-промышленных палат, должностных лиц международных организаций и различные категории дипломатических работников.

Иноагентам расширили ограничения. Они не смогут получать господдержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности, пользоваться упрощенной системой налогообложения. Под запрет для людей с таким статусом теперь попадет эксплуатация и обеспечение безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, участие в организации и проведении общественной экологической экспертизы.

Критерии включения в реестр лиц, аффилированных с иностранными организациями, предлагают закрепить в еще одной статье. Также предлагают уточнить время приобретение такого статуса: иноагентом человек будет считаться со дня, следующего за днем размещения сведений о нем в реестре иностранных агентов на официальном сайте уполномоченного органа.

Пискарев назвал документ «более чем либеральным». Он снова сравнил его с законом США. Новый иноагентский закон планируют ввести в России с 1 декабря 2022 года. К тому времени Минюст подготовит около 14 подзаконных актов: о госконтроле за деятельностью иностранных агентов, включении в реестр и исключении из него, проведении уполномоченным органом плановых и внеплановых проверок.

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