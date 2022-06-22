Британия отказала российской делегации в выдаче виз

Как сообщил «Коммерсант», Великобритания отказала российским делегатам в выдаче виз. Они планировали участвовать в Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала такое решение беспределом, дискриминирующим Россию. Более того, ОБСЕ должно работать для обеспечения безопасности в Европе, а с таким решением, по ее словам, «в этом не все заинтересованы». Она предложила запретить проводить сессии в странах, где ограничен доступ всем членам организации.

«Любая страна, в которой проводятся мероприятия, обязана предоставлять возможность участвовать всем членам делегаций стран-членов ОБСЕ. Мы столкнулись с таким очередным беспределом. Надо дальше продолжить работу с МИД РФ, определить нашу реакцию и добиться принятия решения на ПА ОБСЕ о запрете проводить сессии в тех странах, которые не гарантируют участие всех делегаций всех государств-членов этой организаций, надо это проработать», — сказала Матвиенко.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сказал, что решение Лондона не выдавать визы делегации России делает резолюции ассамблеи нелегитимными для страны.





