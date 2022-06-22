Площадь у посольства США в Москве переименовали в честь ДНР

На сайте мэрии Москвы появилось постановление о переименовании площади возле посольства США в площадь Донецкой Народной республики. «Медиазона»* писала, что бюджетников «просили» проголосовать именно за переименование в площадь ДНР.

Голосование началось 30 мая после предложений депутатов Мосгордумы. Среди вариантов были также «Площадь защитников Донбасса», «Площадь Донецкой Народной Республики» и «Площадь Героя России Жоги Владимира Артемовича».

За второй вариант, по словам сотрудников Московского городского центра дезинфекции, их обязывали проголосовать.

Всего за ДНР проголосовали 278 684 человека — 45% участников. За «Площадь защитников Донбасса» отдали 31,5% голосов. Менее 9% поддержали вариант «Площадь Героя России Владимира Жоги», остальные «доверили решение специалистам».

В опросе на платформе «Активный гражданин» также указывалось, что в случае переименования площади в ДНР будет выбрана еще одна площадь, которую назовут в честь Луганской Народной Республики.

*«Медиазону» Минюст России признал иностранным агентом.