Росавиация снова продлила ограничения на полеты на юг

Росавиация сообщила, что в 20-й раз продлевает до 30 июня запрет на полеты в 11 аэропортов на юг России. Предыдущие действовали до 24 июня. Ограничения распространятся на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Пассажиров рекомендуют перевозить альтернативными маршрутами. Как пишут «Ведомости», министр транспорта Валерий Савельев говорил, что Минтранс и Минобороны обсуждают возможность снять ограничения на полеты в Крым.