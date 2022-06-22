Байден оценил конфликт в Украине как противостояние России и ЕС

Президент США Джо Байден на сегодняшнем брифинге оценил конфликт в Украине и России как противостояние ЕС и Москвы. По его оценкам, это будет «игра на выжидание», пишет «Коммерсант».

Байден отметил, что стороны будут состязаться в выносливости.

«Что я действительно думаю, так это то, что на каком-то этапе это превратится в определенной степени в игру ожидания — в плане того, что могут вынести россияне и что будет готова вынести Европа», — сказал Байден.

Он коснулся этой темы после вопроса о высказывании премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По мнению британского премьера, в мире есть «усталость от Украины», конфликт затянулся.

Украинский кризис планируют обсудить на саммите НАТО и G7. По оценкам Генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, конфликт в Украине может продлиться несколько лет. В G7 на повестке будет также продовольственный кризис, пишет dpa. На саммите ЕС, который пройдет на этой неделе, также будут обсуждать ситуацию в Украине: предоставление стране статуса кандидата в ЕС, которое поддерживает большинство членов ЕС, седьмой пакет санкций против России, который теперь может коснуться и российского золота.