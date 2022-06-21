118-й день боев: главное

В Киев с неожиданным визитом прибыл генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Его визит не анонсировали, пишет The New York Times. Он прибыл, чтобы обсудить судебное преследование россиян за военные преступления. В рамках визита запланированы встречи с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой. Стороны будут говорить о том, как США и международное сообщество может помочь Украине в выявлении, задержании и судебном преследовании лиц, причастных к военным преступлениям и другим злодеяниям в Украине. Также на повестке встречи техническая, судебно-медицинская и юридическая поддержка, которую может предоставить прокуратура США.

Визит Гарланда во вторник оказался частью запланированной поездки в Париж и Варшаву. Генпрокуратура США и ФБР работают со следователями и прокурорами в Украине. По мнению NYT, это сигнал того, что администрация Байдена намерена довести до конца свое публичное осуждение зверств, совершенных российскими войсками, которые были задокументированы во время боев.

Команда Гарланда уже работала с украинскими коллегами, должностными лицами Европейского Союза и европейскими правоохранительными органами над сбором и анализом доказательств военных преступлений.

«Мы видели и установили, что российские войска совершили ряд военных преступлений. То что мы видим — это не результаты действий незаконных подразделений, а скорее образец и практика во всех областях, в которых задействованы российские силы», — заявила на прошлой неделе на брифинге в Вашингтоне посол Госдепартамента по особым поручениям по вопросам глобального уголовного правосудия Бет ван Шаак.

Институт изучения войны (ISW) пишет, что будущая неделя станет решающей для российских усилий по контролю над Северодонецком. По данным замминистра обороны Украины Анны Маляр, российское руководство установило 26 июня в качестве крайнего срока выхода российских войск на административную границу Луганской области.

При этом глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что по состоянию на 20 июня российские войска контролируют весь Северодонецк, кроме промзоны — завода «Азот».

Аналитики также сообщают, что Россия может использовать зерно для частичного снятия санкций. Об этом говорила глава RT Маргарита Симоньян: голод, вызванный российской блокадой экспорта зерна, вынудит остальной мир снять санкции, чтобы сдержать кризис. Украина произвела 12% мирового экспорта пшеницы и ячменя, а из-за блокады России на складах осталось более 20 млн тонн.

Российские власти, вероятно, создают информационные условия, чтобы оправдать медленное и безуспешное продвижение к Славянску с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана.

Российские войска продолжают сопротивляться дальнейшему продвижению украинских войск к северу от Харькова в сторону международной границы. На южном направлении армия России заняла оборонительные позиции. Активность украинских партизан продолжает осложнять усилия пророссийских властей по укреплению контроля над контролируемыми территориями.

Минобороны сообщило, что нанесло удары по Одессе в ответ на атаку на газодобывающие платформы в Черном море.

По данным ведомства, газодобывающие платформы «БК-1» и «Крым-1» были атакованы с беспилотников. На платформе «БК-1» начался сильный пожар. СК России возбудил уголовное дело. Семь человек пропали без вести, эвакуировать удалось 94 человека, пишет ТАСС. Пожар пока ликвидировать не удалось.

«В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами «Оникс» на военном аэродроме «Школьный» в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами «Байрактар-ТБ2», — сообщили на брифинге Минобороны.

Разведка Британии пишет, что 17 июня 2022 года украинские силы заявили о своем первом успешном применении подаренных Западом противокорабельных ракет Harpoon для поражения российских судов.

Целью атаки почти наверняка был российский военно-морской буксир «Спасатель Василий Бех», доставлявший вооружение и личный состав на Змеиный остров в северо-западной части Черного моря.

Уничтожение российского корабля во время миссии по пополнению запасов демонстрирует трудности, с которыми сталкивается Россия, пытаясь поддержать свои силы на острове Змеиный.

Возможности украинской береговой обороны в значительной степени нейтрализовали способность России установить контроль над морем и разместить морские силы в северо-западной части Черного моря. Это подорвало жизнеспособность первоначального плана действий России, который предусматривал создание рисков для Одесской области с моря.