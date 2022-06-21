«Агентство»: Кудрин первым сказал Путину о тяжелых последствиях боев в Украине

«Агентство» сообщило сегодня, что первым Владимиру Путину о тяжелых последствиях боев в Украине предупредил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом рассказали два российских чиновника.

Разговор прошел, по данным журналистов, 14 июня. На сайте Кремля нет слов о конфликте в Украине, но на самом деле встреча состоялась еще весной, а сейчас пресс-служба опубликовала только ее часть. По данным пресс-службы, тема Украины не поднималась, но по словам знакомых с ситуацией — разговор о ней был. При этом Кудрин ничего не сказал о личном отношении к боям, но говорил о том, что это вредит экономике России. Путин на это высказывание никак не отреагировал, утверждает знакомый главы Счетной палаты.

Источники добавили, что другие приближенные к главе государства ничего подобного президенту сказать не решались. Хотя недовольные в правительстве и силовых структурах России есть: об этом писала в том числе «Медуза»*.

По сведениям «Агентства», некоторые из недовольных находятся в растерянности. Среди них называют главу «Сбера» Германа Грефа: из его компании уволились после 24 февраля около 200 топ-менеджеров. СМИ также сообщали о недовольстве главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и председателя ВТБ Андрея Костина. На отставку решился только теперь уже бывший спецпредставитель президента Анатолий Чубайс.





*«Медузу» Минюст России признал иностранным агентом.