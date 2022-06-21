Патрушев: Россия ответит на решение Литвы о блокировке грузов

Как пишет РИА Новости, секретарь Совбеза России Николае Патрушев сказал о скором ответе Москвы на решение Литвы о блокировке грузов. По его словам, последствия такого решения негативно скажутся на жителях.

Патрушев назвал решение Вильнюса «враждебными действиями».

«Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», — цитирует его агентство.

Литва начала блокировать часть грузов через свою территорию в рамках исполнения санкций ЕС. Пассажиры и не запрещенные к перевозке товары провоз тс, однако под запрет попало около половины грузооборота. Посол ЕС вызван в МИД России, диппредставителю Литвы вчера заявили ультиматум и решительный протест.