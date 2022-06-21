Посол ЕС прибыл в российский МИД

По данным ТАСС, посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер прибыл в российский МИД. Поводом стала блокировка Литвой некоторых транзитных грузов, которые попали под санкции.

Вчера в МИД России выразили решительный протест Литве. В ведомстве подчеркнули, что это одностороннее нарушение международного права и недопустимо. Сенатор Андрей Климов заявил, что подобный шаг Литвы могут расценить как агрессию НАТО, и «развязать руки» России для решения вопроса любым способом. Представитель МИД Мария Захарова сказала, что Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

В Литве сообщили, что просто выполняют санкции ЕС. Под них попадает около половины железнодорожных грузов в Калининградскую область. Пассажиры следуют через Литву в обычном режиме.