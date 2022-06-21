Песков: Россия не может исключить смертный приговор для пленных американцев

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал интервью каналу MSNBC. По его словам, пленным американцам Россия не может гарантировать неприменение смертного приговора, а Женевская конвенция по обращению с пленными на них не распространяется. Он также сказал, что Россия никогда больше не будет «доверять Западу».

По поводу приговора американским пленным Александру Дрюке и Энди Хьюну он сказал, что это будет зависеть от расследования, и Россия не может со своей стороны ничего гарантировать для этих «солдат удачи», как выразился пресс-секретарь. По словам Пескова, американские ветераны «причастны к незаконной деятельности» в Украине, они стреляли по российским военным.

«Эти ребята на поле боя стреляли по нашим военным. Они подвергали их жизнь опасности. Будет суд, будет решение, они должны быть наказаны», — сказал он.

Он также сказал, что между Россией и Западом начался длительный кризис.

«Мы больше не будем никогда доверять Западу», — сказал Песков.

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер он обсуждать отказался, по словам Пескова, она не заложница. Она задержана в России, якобы у нее нашли запрещенные вещества в Шереметьево.