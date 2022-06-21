Нобелевскую медаль Дмитрия Муратова продали за 103,5 млн долларов

Сегодня в Нью-Йорке в The Times Center состоялся аукцион Heritage по продаже Нобелевской медали главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Неизвестный покупатель приобрел ее за 103,5 млн долларов, пишет «Новая газета. Европа».

Все деньги направят в ЮНИСЕФ на помощь украинским детям-беженцам, где бы они ни находились: в Украине, Европе или других странах. Нобелевскую премию Мира Муратов получил в 2021 году, лауреатом стала также филиппинская журналистка Мария Ресса.

Торги объявили 1 июня, а закончились они 20 июня, во Всемирный день беженцев. В своем выступлении Муратов сказал, что из Украины вынуждены были уехать 16 млн беженцев, 90% из которых — женщины и дети. Он попросил последовать его примеру и выставить на продажу свои личные реликвии для помощи другим людям.

«Больше 5 млн 200 тысяч детей нуждается в срочной помощи. Этим людям убили прошлое. Теперь им пытаются сломать будущее. Если мы соберём крупную сумму денег, то ЮНИСЕФ может часть денег распределить в пользу детей беженцев в Африке и Лаосе, — сказал Муратов. — На нашем аукционе нет молотка, но если бы он был, я бы попросил этот молоток себе в руки, чтобы вбить гвоздь в гроб войне».

Фото Twitter «Новая газета. Европа»