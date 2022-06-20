117-й день боев: главное

The New York Times проанализировала больше тысячи фото из Украины и выяснила, что Россия применяет в основном неуправляемые боеприпасы. На снимках журналистам удалось идентифицировать более двух тысяч боеприпасов. Большинство из них — неуправляемые, а 210 — запрещены международными договорами и могут угрожать людям десятилетия после боев.

«Важные истории»* проанализировали состояние российской армии. По мнению военных экспертов, России понадобятся годы на восстановление, а в худшем случае прежний военный потенциал не удастся вернуть никогда.

Потери России составили от 2% до 4% личного состава действующей армии (по оценкам британской разведки и украинской стороны). При этом минимальная оценка в 2% сопоставима с потерями СССР за время десятилетней войны в Афганистане и превышает потери за две войны в Чечне, которые, по официальным данным, составили более 11 тыс. человек. На 15 июня удалось верифицировать 3 677 случаев, Минобороны сообщало последний раз о потерях 25 марта, погибли, по официальным данным, 1 351 человек.

Помимо погибших и раненых сейчас наблюдается большой отток контрактников.

Среди танков и тяжелого вооружения наибольшие потери: от 23% до 42% всех боеспособных танков и от 8% до 19% бронетехники. На восстановление такого количества техники у России могут уйти годы, а из-за санкций это может вообще не получиться. В резерве у России более 10 тыс. танков на так называемой консервации, но рассчитывать на них трудно: далеко не все они пригодны для немедленного использования или восстановления в кратчайшие сроки. Также отмечается, что на хранении находится старая техника.

Военные эксперты считают, что Россия отстреляла две трети всех своих запасов ракет. Это почти десять лет работы заводов, а производство новых могут нарушить санкции. По некоторым данным, заключают эксперты, к 2030 году у России не останется военно-промышленного комплекса, а то, что было до 24 февраля — пока недостижимо.

Россия потеряла от 5% до 16% своего вооружения. Это от 18% до 45% артиллерии, которую она изначально выделила в Украину, от 4% до 30% всех беспилотников. По самолетам Россия потеряла от 2% до 14%, а вертолетов — от 3% до 12%.

Наименьшие потери понесла российская морская техника: 1–2 % всего морского военного состава — это от 12% до 17% военных кораблей и других судов, предназначенных для украинских боев.

Эксперты заключают, что с такими потерями, «если вдруг Китай захочет забрать Дальний Восток, он это сможет сделать». И чтобы представлять серьезную угрозу НАТО, России нужны годы на восстановление и комплексную реформу армии.

РИА Новости сообщило, что Украина нанесла ракетные удары по буровым установкам «Черноморнефтегаза». Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что было три удара в 71 километре от Одессы. По его словам, рисков по газоснабжению нет.

Российский сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сказала, что работы остановлены. Во время удара на платформах было 109 человек, 21 сразу эвакуировали. Сильные ожоги получили как минимум двое.

Reuters сообщил, что российские войска захватили территорию вдоль прифронтовой реки на востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Москва усилит атаки в преддверии саммита ЕС, который, как ожидается, поддержит заявку Киева на вступление в союз.

Институт изучения войны (ISW) пишет, что представление Кремлем войны как «специальной операции» мешает российским «достижениям» и формированию вооруженных сил.

Российские власти стремятся использовать судебные процессы над «военными преступниками» для продвижения своих объяснений смысла боев. Власти ДНР планируют провести трибуналы по военным преступлениям до конца августа 2022 года. Сам процесс будет построен по примеру Нюрнбергского трибунала. Более того, в ДНР, в отличие от России, есть смертная казнь. При этом заместитель командира полка «Азов» и командир 36-й бригады морской пехоты Украины переведены в Россию для следствия.

Российской артиллерии и малочисленных пехотных подразделений по-прежнему недостаточно, чтобы обеспечить наступление в Северодонецке. Русские войска готовятся к наступлению на Славянск юго-восточнее Изюма и западнее Лимана. Российские силы сосредоточены на укреплении оборонительных позиций в связи с успешными контратаками украинских войск на границе Херсонской и Николаевской области.

Успешные украинские контратаки в районе Запорожья вынуждают российские войска перебрасывать подкрепления на этот ослабленный участок линии фронта. Российские силы, вероятно, проводят артобстрелы под чужим флагом по удерживаемой Россией территории, чтобы разубедить украинцев и поощрить мобилизацию сил ЛДНР.

Разведка Британии сообщает, что российские наземные и воздушные операции были сосредоточены на центральном секторе Донбасса. ВВС России показали себя плохо, а неспособность постоянно пополнять авиацию, вероятно, является одним из наиболее важных факторов очень ограниченного успеха России. ВВС не могут добиться полного превосходства в воздухе.

Проблемы России в воздухе — такие же, как в сухопутных войсках, в том числе есть проблемы с командованием. В течение многих лет большая часть боевой подготовки, скорее всего, была составлена ​​по жесткому сценарию и рассчитана на то, чтобы произвести впечатление на высокопоставленных чиновников, а не на развитие инициативы летных экипажей.

*«Важные истории» в России считают нежелательной организацией.