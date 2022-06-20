Мосгорсуд оставил в силе запрет Facebook и Instagram

Сегодня Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России. Представитель корпорации настаивал, что необходимо срочно отменить решение первой инстанции и прекратить производство по делу. Мосгорсуд в удовлетворении жалобы отказал, запрет Meta*, которой принадлежит Facebook и Instagram, вступил в силу.

По информации «Сетевых свобод», суд первой инстанции постановил «запретить деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности».

«Решение не ограничило использование программных продуктов Meta* (Instagram и Facebook) для физических и юридических лиц — если они не не принимают участие в запрещенной законом деятельности. А WhatsApp решение вообще не касается», — пишут «Сетевые свободы».

Пока информации о признании Meta* экстремистской Минюст не выпусти. После этого, упоминать, что организация — экстремистская, необходимо всем гражданам, не только СМИ. Это стоит распространить и на старые посты.

При этом, правозащитники предполагают, что удалять аккаунты пока не нужно: сама по себе регистрация не должна образовывать состава экстремистского преступления или правонарушения. А логотипы соцсетей на сайтах и визитках лучше убрать.

*Meta суд признал экстремистской организацией