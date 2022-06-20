Медведев: отношения с США вредны для России

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев снова высказалсяв своем Telegram-канале. Он оценил отношения России и США и переговоры о сокращении наступательных вооружений (СНВ): возобновлять их, по его словам, это проявление слабости и вред для России.

Медведев рассказал о том, что корреспондент РИА Новости хотел уточнить у него о продолжении переговоров о продлении Договора СНВ-3 и сокращении стратегических вооружений. Глава Совбеза сказал, что это будет зависеть от решения президента страны. Но от себя добавил, что сейчас самое неподходящее время для таких встреч.

«А сейчас всё: dead zone. Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину. И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России. Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам — сплошные мерзости, а мы им — нате, пожалте, ядерную сделку, — высказался Медведев. — Непродуктивно, опасно и смотрится как проявление слабости. Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нём на всех улицах и в подворотнях. Кстати, ведь есть и другой проверенный метод общения с Америкой по данной теме — ботинком по трибуне ООН. Когда-то работало…»

Ранее Медведев поддержал идею ввести смертную казнь в России, предполагал, что через пару лет Украины может не быть, да и Евросоюза тоже. Европейские коллеги оценили его последние слова, назвав Медведева «клоуном».