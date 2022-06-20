ЕС приступит к обсуждению седьмого пакета санкций

Reuters пишет, что в ЕС настаивают на разработке седьмого пакета санкций против России и Беларуси. В него может войти запрет на покупку российского газа, а также пополнится перечень банков, отключенных от SWIFT.

О разработке седьмого пакета санкций в Евросоюзе заявили после утверждения шестого. Во время визита в Киев лидеров Германии, Франции, Румынии и Италии украинская сторона передала им свои предложения по санкционному списку.

Саммит ЕС состоится в конце недели. Помимо новых ограничений для России и Беларуси будет рассмотрена и военная поддержка Киева. Однако, по данным Reuters, последняя версия проекта резолюции саммита от 15 июня не содержит упоминания о новых санкциях, но дипломаты заявили, что этот текст будет изменен.

Сейчас дипломаты сосредоточены на выполнении уже принятых санкций и устранении лазеек, через которые можно введенные запреты обойти.

Предварительно ЕС будет на будущем саммите обсуждать поставки оружия в Украину. Швеция и Польша возглавляют группу северных и восточных стран, призывающих к немедленным поставкам дополнительных средств Украине. ЕС уже выделил 2 миллиарда евро на военную поддержку Киева из так называемого Европейского фонда мира. Максимальная сумма, заложенная в бюджете на этот фонд, составляет 5,6 млрд евро до 2027 года. Германия и другие государства не хотят использовать этот механизм в дальнейшем, ссылаясь на бюджетные проблемы и риски, что денег не хватит на другие кризисы.