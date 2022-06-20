Reuters: импорт российской нефти в Китае вырос на 55%

Reuters сообщает, что по сравнению с прошлым годом Китай нарастил закупку сырой российской нефти на 55%. Россия сместила Саудовскую Аравию с места главного поставщика. Сейчас Китай воспользовался тем, что Москва попала под санкции и снизила цены на ресурсы и поставки на другие рынки.

По данным главного таможенного управления Китая, импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу «Восточная Сибирь–Тихий океан» и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, составил почти 8,42 млн тонн. В мае суточный объем достиг 1,98 млн баррелей в сутки, что на четверть больше апрельского значения.

По данным таможни, ввоз в Китай российского сжиженного природного газа (СПГ) в прошлом месяце составил почти 400 тыс. тонн, что на 56% больше, чем в мае 2021 года.