DW*: Россия использовала в Сирии приемы дезинформации, как в Украине

Журналисты DW* 19 июня опубликовали данные исследования ISD и The Syria Campaign. Полученные сведения показывают, как работала российская кампания по дезинформации в Сирии: подобные методы используют сейчас в Украине.

Исследователи проанализировали, как несколько авторов при поддержке властей России опубликовали ложные сведения о деятельности «Белых касок», применении химоружия и других событиях в Сирии. Сеть дезинформаторов российские власти поддерживали несколько лет.

Аналитики изучили публикации 28 пользователей интернета — как отдельных лиц, так и организаций. Всего они опубликовали 47 тыс. твитов и 817 постов в Facebook в период с января 2015 по декабрь 2021 года. В своих сообщениях они неоднократно искажали факты, несмотря на многочисленные доказательства пыток, применения химического оружия, неизбирательных и целенаправленных бомбардировок гражданского населения. Это подвергло опасности жизни людей, а политические дебаты по Сирии осложнились.

В некоторых случаях это позволило провести политику против предоставления убежища, преследовать и оскорблять гуманитарных работников и тех, кто находится на передовой. Эту же тактику проводит России в Украине.

Авторы доклада обратили внимание на то, что в кампании участвуют не только россияне. Например, они указали на британского блогера Ванессу Били, которая неоднократно приезжала в Москву для встреч с замминистра внутренних дел РФ Михаилом Богдановым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой. После этого ее конспирологические теории Россия представила в Совбезе ООН как доказательства. Сейчас многие из уже исследованных блогеров и конспирологов точно так же опровергают возможные военные преступления в Украине.

Более того, говорится о том, что «международное невмешательство в Сирии, которому отчасти способствовала российская кампании по дезинформации, сделало возможным вторжение в Украину».

*DW Минюст России признал иностранным агентом.