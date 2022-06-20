На парламентских выборах партия Макрона сдала позиции

В воскресенье во Франции прошли выборы в парламент. Партия Макрона потеряла большинство, сильные результаты показали левые и крайне правые силы, пишет Reuters.

Альянс Макрона получил 245 мест — меньше 289, необходимых для абсолютного большинства. Итоги выборов стали неудачей для 44-летнего Макрона, который был переизбран в апреле и хочет углубить интеграцию в Европейский Союз, повысить пенсионный возраст и вдохнуть новую жизнь в ядерную промышленность Франции.

С понедельника в стране начнутся обсуждения дальнейшего развития страны, сказала премьер-министр Элизабет Борн. Однако, если новому парламенту не удастся достичь согласия, то вторая по величине экономика Европы может оказаться парализованной.

Сейчас крайне правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», которую связывали с Москвой, получила наибольшее представительство в нижней палате, в то время как возрождающийся левый блок формирует крупнейшую оппозиционную силу.

Как отметил политолог Александр Кынев, во Франции уникальная мажоритарная избирательная система.

«Во второй тур выходят все кандидаты, набравшие в первом туре более 12.5%. Их может быть и три, и четыре. В результате во втором туре возникают новые коалиции, обычно направленные против кандидатов крайних взглядов, за счёт чего французская система в итоге смещается к центру, а партии крайних взглядов получают меньше мест, чем могли бы исходя из доли голосов избирателей, если бы выборы были по партийным спискам. Тем не менее мы видим резкий рост числа мест в парламенте сторонников Марин Ле Пен (почти в 9 раз) и блока левых партий. Это говорит о глубоком расколе во французском обществе и ослаблении позиций президента Макрона.

Теперь неизбежно коалиционное правительство, которое невозможно сформировать без республиканцев (кроме того, наверняка будут перетягивать отдельных левых) — их политический вес будет много выше доли их мест в парламенте. Крайне важно, кто будет премьером. При таком парламенте статус премьера будет важнее, чем в 2017-2022. В случае неизбежных разногласий в таком парламенте будут периодически возникать самые экзотические тактические союзы», — считает Кынев.