ИТОГИ ДНЯ 19 ИЮНЯ

РОССИЯ

На 77-м году жизни скончался бывший государственный секретарь Российской Федерации Геннадий Бурбулис.

Бурбулис в день смерти назвал возрождение СССР «бредом и утопией». Экс-госсекретарь РСФСР, соратник бывшего президента России Бориса Ельцина Бурбулис менее чем за сутки до своей кончины заявил о невозможности реализации идей о «возрождении СССР». Об этом сообщает РБК.

Геннадий Бурбулис, сын литовских граждан, депортированных в СССР, являлся ближайшим соратником Бориса Ельцина в начале его президентства, одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и участником его подписания со стороны РСФСР.

Занимал пост государственного секретаря России с июля 1991 г., первого вице-премьера - с ноября 1991 г. и по декабрь 1992 г. В 1993 - 1999 гг. был депутатом Госдумы, в 2000-2001 гг. - вице-губернатором Новгородской области. Затем с 2001 г. Бурбулис был сенатором от этого региона. В 2007 г. Совет Федерации прекратил полномочия Бурбулиса.

Ростовская область за сутки приняла более 17 тыс. беженцев из Донбасса и Украины

Более 17 тыс. беженцев с территорий Донбасса и Украины прибыли через пункты пропуска в Ростовскую область за минувшие сутки, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального пограничного управления ФСБ России.

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 тысяч граждан», – говорится в сообщении.

Украина считает отправление беженцев в РФ депортацией. Большинство беженцев потом ищет способов переехать в страны Евросоюза и в Украину. При эвакуации им такой возможности не дают.

Хинштейн заявит в прокуратуру на мастерскую, отказавшуюся напечатать Z на футболке.

Глава комитета Госдумы по информолитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн направит запросы в прокуратуру и Роспотребнадзор после обращения к нему мужчины, которому одна из столичных компаний отказала нанести на футболку принт «Zа Победу!» из-за символизирующей спецоперацию на Украине литеры «Z».

В своем телеграм-канале Хинштейн сообщил в воскресенье, что заказ отказалась принимать компания «Принтаника».

Студентам Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) предложили работу в школах, находящихся на оккупированных территориях областей Украины, сообщает Тайга.инфо.

В студенческих чатах вуза появилось сообщение с призывом поработать в «регионах Запарожья и Херсона» (авторская орфография сохранена). В объявлении сказано, что министерство образования Новосибирской области предложило «выдвинуть кандидатуры на командировку» в Украину. «Командированным» предлагают обеспечить начало учебного года, организовать учебную и воспитательную работу, а также заниматься с детьми.

Согласно объявлению, в оккупированные регионы Украины на период с августа по октябрь нужны учителя по всем школьным предметам. Организаторы обещают платить педагогам по 7000 руб. в сутки, взять на себя все расходы на проезд и проживание, а также сохранить их основную работу.

В начале июня о поиске «волонтеров-педагогов», которые станут готовить к учебному году школы Херсона и Мелитополя, объявило отделение «Молодой гвардии» в Волгоградской области России. Местным волонтерам предложили поехать в упомянутые города минимум на две недели, причем организаторы взяли на себя только оплату проезда.

Россия ввела ограничения на отгрузку нефти Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которая экспортируется в Европу через порт Новороссийска, сообщает «Коммерсант».

Это произошло на другой день после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в выступлении на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии президента Путина отказался признать легитимность республик «ЛНР» и «ДНР».

В Казахстане ожидают, что снижение отгрузки из Новороссийска не скажется на уровне экспорта.

Пользователи из РФ не смогли загрузить Windows 10 и 11 с сайта Microsoft, сообщает Коммерсант.

У российских пользователей возникают проблемы при загрузке операционных систем Windows 10-й и 11-й версий сайта Microsoft. Также с сайта невозможно установить программу Media Creation Tool, которая позволяет обновить компьютер до последней версии ОС.

Как отмечает издание, при использовании VPN-сервиса таких проблем не возникает.

4 марта корпорация Microsoft объявила о приостановке продаж новых продуктов и услуг в России. «Мы работаем в тесном сотрудничестве с правительствами США, ЕС и Великобритании и приостанавливаем многие аспекты нашего бизнеса в России в соответствии с решениями властей о санкциях», – говорилось в блоге корпорации со ссылкой на президента компании Брэда Смита.

РЕПРЕСИИ

Организаторы фестиваля памяти Виктора Цоя в Набережных Челнах отменили мероприятие.

Это произошло после того, как чиновники из местного управления культуры потребовали отказаться от исполнения некоторых песен. Об этом изданию Chelny-biz рассказал музыкант Евгений Афанасьев, участвовавший в организации фестиваля.

По словам Афанасьева, ему пришлось отправить в управление культуры примерный список выступающих и песен, а чиновники, в свою очередь, «запретили петь знаковые песни русского рока и знаковые песни Виктора Цоя». Chelny-biz утверждает, что речь идет о песнях Цоя «Хочу перемен», «Пачка сигарет» и других произведениях.

Черкесского активиста Аслана Наптугова арестовали по делу об экстремизме, сообщает сообщает «Кавказский Узел».

Черкесский городской суд в Карачаево-Черкесии на два месяца арестовал ранее пропавшего общественного деятеля и участника «Независимой ассоциации врачей» Аслана Наптугова. Его арестовали по уголовному делу о возбуждении ненависти или вражды группой лиц (ч. 2 ст. 282 УК). В настоящий момент он находится в СИЗО-1 Черкесска.

По данной информации, силовики расследуют деятельность Международной общественной профсоюзной организации «Солидарность», которая устраивала рейды «народного контроля» и боролась с принудительной вакцинацией. В рамках этого дело задержали семь человек, включая Наптугова.

Активиста задержали 24 мая, а на следующий день его арестовали на 6 суток из-за того, что он якобы совершил мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП). Но по истечению этого срока он так и не вышел на связь.