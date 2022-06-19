116-й день боев: главное

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что конфликт в Украине может затянуться на годы.

«Мы должны быть готовы к тому, что на это могут уйти годы. Мы не должны прекращать поддержку Украины. Даже если затраты высоки, не только на военную поддержку, но и из-за роста цен на энергоносители и продукты питания», — сказал Столтенберг.

Командующий войсками Британии Патрик Сандерс заявил, что страна должна создать боеспособную армию, которая могла бы с союзниками участвовать в боях в Европе.

«Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою. Мы — то поколение, которое должно снова подготовить армию к войне в Европе», — сказал Сандерс.

ТАСС пишет, что несколько командиров полка «Азов», которые сдались в плен на «Азовстали», переведены в СИЗО «Лефортово» в Москве. Сколько человек и кто конкретно находится там, источник издания не сообщил.

Ранее власти ДНР говорили о том, что над военными с «Азовстали» проведут трибунал. По данным СУ СК России, заведено более тысячи уголовных дел на украинских военных.

Разведка Британии в ежедневной сводке сообщает, что Украина и Россия ведут массированные артиллерийские обстрелы на направлениях к северу, востоку и югу от северодонецкого котла. Линия фронта изменилась незначительно. Боевые подразделения с обеих сторон вовлечены в интенсивные боевые действия на Донбассе.

В украинских войсках в последние недели участились случаи дезертирства, однако боевой дух русских солдат, скорее всего, остается особенно низким. Имеют место случаи отказа целых российских подразделений от приказов и вооруженные противостояния между офицерами и их подчиненными. Российские власти усиливают давление на военных, но этому мешает официальный статус «специальной военной операции».

По-прежнему имеет место плохое руководство российскими подразделениями, тяжелые потери, стресс, плохое материально-техническое обеспечение и проблемы с оплатой. Многие российские военнослужащие всех рангов вероятно не понимают целей «спецоперации». Моральные проблемы в российских войсках, по всей видимости, настолько значительны, что ограничивают возможности России в достижении оперативных целей.

Институт изучения войны (ISW) пишет, что на окраинах Северодонецка российские войска смогли добиться некоторых успехов. На других направлениях они застопорились. Возможное наступление усложняют проблемы в командовании и материально-техническом обеспечении.

По оценкам ISW, российские силы смогут захватить Северодонецк в ближайшие недели, но только ценой концентрации большей части имеющихся сил на этом участке. Операции в направлении Славянска и продвижение к востоку от Бахмута пока не принесли особого прогресса.

Российские силы продолжают боевые действия по вытеснению украинских войск к северу от Харькова и вдоль южной оси. Однако успеха пока нет, а позиции российских войск уязвимы для украинского контрнаступления и партизанского давления.

ГРУ Украины обнародовало информацию о перехваченных телефонных звонках 17 и 18 июня, в которых российские солдаты жаловались на условия на передовой, плохое оснащение и общую нехватку личного состава. Это подтверждает низкий моральных дух среди российских солдат. Один военнослужащий в этих переговорах заявил, что подразделения в значительной степени истощены, недоукомплектованы личным составом и что в некоторых батальонных тактических группах осталось всего по 10–15 военнослужащих.