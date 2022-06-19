Медведев оценил сроки вступления Украины в ЕС

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался относительно перспектив Украины вступить в ЕС. По его мнению, это может произойти «не раньше середины столетия»‎, а ЕС к тому времени может уже и не существовать.

Стремление Украины в ЕС он сравнил с СССР и построением коммунизма.

По его мнению, обещание дать Украине статус кандидата в ЕС не точное, потому что не определены четкие сроки.

«А дальше — как с построением коммунизма. Дата ведь не названа. Зато приведено много непроверяемых абстрактных условий. Их объективная верификация невозможна. Проверять их будут десятилетиями. Причем новые поколения руководителей ЕС. Стало быть, реальный срок — середина столетия. Не раньше»‎, — решил Медведев.

Он добавил, что «Союз, к сожалению, умер»‎.

«Понимаете, на что я намекаю? P.S. А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени исчезнет? Страшно подумать, какой будет скандал, ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев?»‎ — добавил Медведев.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал Медведева клоуном.

«Медведев сегодня — клоун, извините, что я должен произнести это вслух»‎, — цитирует его «Вот так»‎.

На этой неделе Дмитрий Медведев также предполагал, что Украина может исчезнуть через пару лет.