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#Новости

В Крыму снесут автосервис, в котором отказались обслуживать военный грузовик

19.06.2022

На нем было изображение буквы Z

В Крыму суд принял решение о сносе здания автосервиса в поселке Видное. Видео о том, что здесь отказались обслуживать военный грузовик, на котором была буква Z, появилось 13 июня.

Как пишет РИА Новости, по данным  главы крымского парламента Владимира Константинова, в автосервисе в поселке Видное автомобилю отказали в вулканизации шин, заявив, что «военным не помогают». После руководитель автосервиса говорил, что произошло недоразумение, и просто нет ресурсов для обслуживания грузовиков. 

Суд выяснил, что сервис был построен незаконно. Теперь, согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан снести постройку в течение 14 рабочих дней.




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