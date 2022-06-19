В Крыму снесут автосервис, в котором отказались обслуживать военный грузовик

В Крыму суд принял решение о сносе здания автосервиса в поселке Видное. Видео о том, что здесь отказались обслуживать военный грузовик, на котором была буква Z, появилось 13 июня.

Как пишет РИА Новости, по данным главы крымского парламента Владимира Константинова, в автосервисе в поселке Видное автомобилю отказали в вулканизации шин, заявив, что «военным не помогают». После руководитель автосервиса говорил, что произошло недоразумение, и просто нет ресурсов для обслуживания грузовиков.

Суд выяснил, что сервис был построен незаконно. Теперь, согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан снести постройку в течение 14 рабочих дней.