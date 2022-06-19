Молдова запретила новостные каналы из России

В Молдове приняли закон, запрещающий российские новостные каналы. Документ подписала президент страны Майя Санду.

О новом законе в эфире канала Rlive рассказала глава Совета по телевидению и радио Молдовы Лилиана Вицу. По ее словам, такие меры ввели из-за ситуации вокруг Украины. Официально закон опубликуют в следующую пятницу.

В документе пропишут определение «дезинформации», также введут за это более жесткие наказания, если подобный факт будет доказан. Максимальное наказание — лишение лицензии СМИ на семь лет.

Запрет на вещание новостных и аналитических программ и военных фильмов из России ввели 2 июня, передает РИА Новости. Теперь запрет будет бессрочным.