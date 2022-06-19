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#Новости

Молдова запретила новостные каналы из России

19.06.2022

Ограничения ввели из-за «дезинформации»

В Молдове приняли закон, запрещающий российские новостные каналы. Документ подписала президент страны Майя Санду. 

О новом законе в эфире канала Rlive рассказала глава Совета по телевидению и радио Молдовы Лилиана Вицу. По ее словам, такие меры ввели из-за ситуации вокруг Украины. Официально закон опубликуют в следующую пятницу. 

В документе пропишут определение «дезинформации», также введут за это более жесткие наказания, если подобный факт будет доказан. Максимальное наказание — лишение лицензии СМИ на семь лет. 

Запрет на вещание новостных и аналитических программ и военных фильмов из России ввели 2 июня, передает РИА Новости. Теперь запрет будет бессрочным.


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