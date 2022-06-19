ЕС ввел ограничения на покупку российского угля, но сам запрет должен вступить в силу в августе. Несмотря на это издание «Вот так» сообщило, что власти Беларуси и Казахстана отказались пропускать через свои территории российский уголь. По данным канала «Можем объяснить», Казахстан заблокировал 1700 вагонов с углем, ввезенным из России. Минск остановил перевозку угля с середины апреля.

Reuters в то же время сообщил, что Индия нарастила закупку российского угля в последние недели. При этом трейдеры предлагают скидки до 30%.

Индия последовательно отказывается от осуждения действий России в Украине. Официальные лица США заявили Индии, что запрета на импорт энергоносителей из России нет, но они не хотят видеть «быстрого ускорения» поставок. Однако, по данным Reuters, закупки угля и сопутствующих товаров выросли более чем в шесть раз и составили 331,17 млн ​​долларов. Кроме того, индийские нефтеперерабатывающие заводы скупали российскую нефть. Торговля нефтью Индии с Россией выросла более чем в 31 раз до 2,22 миллиарда долларов.

В министерстве торговли Индии рассказали, что российские трейдеры принимают платежи в индийских рупиях и дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. В ведомстве также сказали, что скидки от России привлекательны, а значит эта тенденция увеличения закупок российского угля сохранится.