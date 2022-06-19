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#Новости

Казахстан предложил отказаться от ядерного оружия до 2045 года

19.06.2022

Такое заявление сделал глава МИД накануне встречи по Договору о запрещении ядерного оружия

Как пишет «Интерфакс», глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил о разработке плана по поэтапной ликвидации ядерного оружия к 2045 года. Об этом он рассказал  перед встречей государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), которая состоится в столице Австрии 21-23 июня.

Тлеуберди сказал, что Казахстан призывает все государства к столетнему юбилею ООН полностью отказаться от ядерного оружия. По его словам, все предложения должны быть отражены в итоговых документах.

При этом представитель Казахстана отметил, что на пути к этому есть множество политических и технических препятствий. 



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