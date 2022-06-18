115-й день войны. Главное

По данным Британской военной разведки, в последние двое суток российская армия активизировала попытки наступления к югу от Изюма с целью продвинуться вглубь Донецкой области и попытаться замкнуть северодонецкий котел с севера.

Тем временем, украинские войска ведут контрнаступление к северо-западу от Изюма, чтобы отвлечь российские силы от наступления на Славянск и перерезать пути снабжения.

Российские войска атакуют пригород Северодонецка Метелкино.

Ситуация на месте остается неясной. Рамзан Кадыров написал о том, что Метелкино взято ВС РФ, Генштаб ВСУ Украины говорит о «частичном успехе» ВС РФ в поселке. Учитывая, что Кадыров уже дважды объявлял о полном взятии всего Северодонецка, остается ждать визуальных подтверждений.

В Северодонецке произошел мощный взрыв, в воздух вырвались химические субстанции из емкостей с азотной кислотой.

«Посол ЛНР» в Москве Родион Мирошник и российские СМИ сообщают о мощном взрыве в районе Северодонецка в Луганской области, украинские военные подтвердили эту информацию.

Как написал Мирошник: «Взрыв в районе Северодонецка или пригорода! Дымный гриб явно химического происхождения. Очень похожи на цвет «гриба» от подрыва емкостей с азотной кислотой».

Российские войска обстреляли газоперерабатывающее предприятие в Харьковской области.

Предприятие находится в Изюмском районе. Ранее сегодня был обстрелян Индустриальный район Харькова.

Харьков и область также были обстреляны российскими войсками минувшей ночью, с 17 на 18 июня. В Харькове ракеты прилетели в жилой дом и в коммунальное предприятие. Три человека получили ранения, сообщил глава местной обладминистрации Олег Синегубов.

Ракетные удары по Кривому Рогу: есть разрушения и пострадавшие. ВС РФ нанесли ракетные удары по Кривому Рогу.

МО РФ сообщило об ударах по украинским объектам переработки нефти и хранилищ топлива в районе Кременчуга и Лисичанска.

«Оружием воздушного и наземного базирования в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначавшегося для снабжения украинской военной техники на Донбассе», – сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Мирные переговоры между Россией и Украиной могут возобновиться в конце августа. Об этом «Голосу Америки» заявил руководитель украинской делегации на переговорах Давид Арахамия.

По его словам, переговорный процесс возобновится, когда Украина укрепит свои силы.

«Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах», — сказал он.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле в конце марта. Тогда обе стороны заявили о прогрессе. Однако мае представители делегаций сообщили о приостановке переговоров между странами, обе стороны в срыве процесса обвиняют друг друга.