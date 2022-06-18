ИТОГИ ДНЯ: 18 ИЮНЯ

УКРАИНА

Олаф Шольц: «Оружие для Украины прибудет вовремя»

Канцлер Германии в интервью агентству DPA сказал, что обещанная партия немецких вооружений для Украины прибудет вовремя.

По словам Шольца, Германия намерена поставить Украине реактивные системы залпового огня и противоракетные системы, которые "способны спасти Одессу или Киев". В то же время он отметил, что украинская армия получит это оружие после завершения соответствующей подготовки ее персонала.

Шольц уже давно подвергается критике за то, что его обещания поставок вооружений Украине до сих пор реализовались лишь в малой доле.

Как заявил генерал Владимир Карпенко, который командует материально-техническим обеспечением сухопутных войск Украины, с начала войны ВСУ потеряли около половины своего тяжелого вооружения.

Глава «Роспотребнадзора» Анна Попова заявила на Петербургском международном экономическом форуме, что в 2014-2016-х гг. медицинская реформа в Украине имела целью уничтожить эпидемиологический контроль, чтобы предотвратить появление американских биологических лабораторий.

Как сказала Попова, «Там (в Украине – NT) эпидемиологическими вопросами никто не занимается. Там и некому – в 2014 г. начали и в 2016 г. закончили разрушать санитарно-эпидемиологическою службу. Там нет такой службы, которая есть в РФ. И ее нет ровно для того, чтобы некому было оппонировать, некому было оценить действия чужой страны, чужих военных в части биологической безопасности».

Никаких фактов Попова не привела.

В Москве умер судившийся с Навальным ветеран ВОВ.

Ветеран ВОВ Игнат Артеменко умер в возрасте 95 лет, сообщил RT внук ветерана Игорь Колесников. Артеменко судился с Алексеем Навальным.

В июне 2020 г. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о клевете (ст. 128.1 УК) в отношении Алексея Навального из-за того, что политик, не упоминая имен, раскритиковал в агитационный ролик RT о поправках в Конституцию, в котором принимал участие Артеменко. Заявление в Следственный комитет на Навального написал внук ветерана.

Навальный писал, что в ролике снялись «голубчики», «холуи», «позор страны» и «предатели». Следственный комитет счел, что эти слова порочат честь и достоинство ветерана. По этому делу оппозиционера оштрафовали на 850 тыс руб.

Книги Бориса Акунина изъяты из продажи в магазине в Москве

Книжный магазин «Молодая гвардия» убрал из продажи все книги Бориса Акунина. Об этом в социальных сетях сообщило издательство «Захаров».

В издательстве заявили, что магазин «решил не ждать, когда сверху спустят указ/приказ/наказ убрать с полок книги так некогда любимого ими Б.Акунина, и, проявив недюжинную волю, сам принял это смелое во всех смыслах решение».

В ответ издательство изъяло у «Молодой гвардии» все свои книги.

«Пропадать так пропадать!!!» — говорится в сообщении.

Ранее Борис Акунин выступил против войны в Украине и назвал ее «последней главой путинского государства».

ЭКОНОМИКА

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил развивать экономику России методом параллельного импорта.

«Я думаю, что по параллельному импорту заводить запчасти для авиатехники будет невозможно. А для машин — возможно: есть огромные склады запчастей — коробок передач, масляных фильтров и так далее, которые не учитываются в единых базах данных. А на Ближнем Востоке расположены целые хабы многих автомобильных компаний по запчастям», — сказал Титов.

Также Титов считает, что, используя механизм параллельного импорта, в Россию можно завозить и продукты потребления, вроде напитков Coca-Cola.

«Продукцию Coca-Cola можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba. Какие проблемы?» — сказал Титов в интервью ТАСС.

На этой неделе Coca-Cola Company объявила, что прекратит производство и продажу в России кока-колы и других напитков под своими брендами. Еще в марте Coca-Cola заявила о приостановке своей деятельности в России из-за войны в Украине.

РЕПРЕССИИ

Заключенной Саше Скочиленко не оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице, где она проходит психиатрическую экспертизу.

По сообщению адвоката, посетившей ее в больнице, Скочиленко испытывает сильные боли в сердце и животе, но медицинскую помощь получить не может. В штате больницы в настоящее время нет кардиолога, гастроэнтеролога и гинеколога. Больше всего Скочиленко беспокоит невозможность получать безглютеновую диету, которая ей необходима из-за непереносимости глютена.

Как рассказала Скочиленко, в палате стоит духота и очень плохие условия для прогулки. Она проходит не на дворе, а в небольшом замкнутом помещении, где вместо крыши – решетка.

Скочиленко – петербургская художница, обвиняемая в распространении «фейков» об армии (ст.207.3 УК РФ) из-за антивоенных ценников в супермаркете. Она была арестована 4 марта и в настоящее время проходит судебно-психиатрическую экспертизу в психиатрической больнице №6 г.Санкт-Петербурга.

Жителя Пскова оштрафовали на 30 тыс руб. за разговоры о войне.

Как сообщает «Новая газета. Европа», Алексея Перепелицына оштрафовали за разговоры о войне на улице в центре города, которые он вел 19 мая. Перепелицыну вменили статью о «дискредитации» российской армии (ст.20.3.3 КоАП).