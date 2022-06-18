В Москве умер судившийся с Навальным ветеран ВОВ.

Ветеран ВОВ Игнат Артеменко умер в возрасте 95 лет, сообщил RT внук ветерана Игорь Колесников. Артеменко судился с Алексеем Навальным.

В июне 2020 г. Следственный комитет РФ (СК) возбудил уголовное дело о клевете (ст. 128.1 УК) в отношении Алексея Навального из-за того, что политик, не упоминая имен, раскритиковал в агитационный ролик RT о поправках в Конституцию, в котором принимал участие Артеменко. Заявление в СК на Навального написал внук ветерана.

Навальный написал, что в ролике снялись «голубчики», «холуи», «позор страны» и «предатели». СК счел, что эти слова порочат честь и достоинство ветерана. По этому делу оппозиционера оштрафовали на 850 тыс руб.