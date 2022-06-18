Арестованная суперъяхта «Амадея» прибыла в Гонолулу

Арестованная властями США суперъяхта «Амадея» прибыла на стоянку в Гонолулу, следует из данных трекера Marinetraffic. Согласно информации американских властей, яхта принадлежит члену Совета Федерации Сулейману Керимову, который находится под санкциями США, Великобритании и Евросоюза.

Судно оценочной стоимостью около $325 млн было задержано в порту Фиджи 14 апреля. Суд решил, что в территориальных водах этой страны она скрывается от ареста американскими властями.

Как сообщил Bloomberg, компания, которая владеет яхтой, оспаривает арест. Её адвокаты утверждают, что «Амадея» не принадлежит Керимову и является собственностью бывшего главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова.

Имя Худайнатова всплывает не первый раз при выяснении вопроса, кто является собственником суперъяхт. Формально он числится владельцем яхты «Шехерезада» стоимостью около $700 млн. Однако, согласно расследованию ФБК *, на самом деле судно принадлежит президенту Путину. Яхта была арестована в мае в порту в Тоскане, где находилась на ремонте.





* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) признан в России экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда.