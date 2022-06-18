Close

#Новости

В центре Херсона произошел теракт

18.06.2022

Российские военные власти обвиняют «украинских партизан»

На херсонском проспекте Адмирала Сенявина взорвался автомобиль майора Евгения Соболева, сообщает РИА-Новости. Ранее Соболев служил начальником Северной исправительной колонии №90, после того как перешел на сторону российских военных властей, он был назначен ими начальником УСИН Херсонской области. 

Российские власти считают, что покушение было организовано «украинскими партизанами».

Взрывное устройство было прикреплено на дерево и сдетонировало при приближении автомобиля. Водитель остался жив, Соболев находится в больнице с ранениями, его жизни ничего не угрожает.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.