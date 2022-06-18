В центре Херсона произошел теракт

На херсонском проспекте Адмирала Сенявина взорвался автомобиль майора Евгения Соболева, сообщает РИА-Новости. Ранее Соболев служил начальником Северной исправительной колонии №90, после того как перешел на сторону российских военных властей, он был назначен ими начальником УСИН Херсонской области.

Российские власти считают, что покушение было организовано «украинскими партизанами».

Взрывное устройство было прикреплено на дерево и сдетонировало при приближении автомобиля. Водитель остался жив, Соболев находится в больнице с ранениями, его жизни ничего не угрожает.